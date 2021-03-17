Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя, радуя не только фанаток

На фото Тарас показался в светлой футболке и штанах, а образ дополнил украшением на руке. Мужчина сидел на стуле, забросив ногу за ногу, а сам смотрел в камеру, демонстрируя роскошные усы и бородку. Цымбалюк взялся руками за ногу, демонстрируя подкачанные бицепсы. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на микроблог красавца в социальной сети Инстаграм.

Фанаты накидали более тысячи положительных отметок, среди которых отметилась и Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в сериале "Сваты", и написали комплименты:

"Красавчик", "Мэн", "Люблю, "Огонь".

Известно, что Тарас сейчас является востребованным украинским актером. Цымбалюк сыграл роль Карпо Кайдаша в сериале "Спіймати Кайдаша", а до этого успел засветится в десятках проектов и телешоу, среди которых был участником и "Танцев со звездами".

Мы писали, что отечественный Тарас Цымбалюк рассказал подробности своей травмы, которую получил во время сьемок одного из проектов.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать ... Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос ...", - рассказал актер в собственном микроблоге, демонстрируя фотографию травмы в автомобиле.

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