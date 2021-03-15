Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя, восхищая видом

На фото Тарас позировал в штанах, чуть их приспустив, чтобы было заметно штаны. Цымбалюк стоял перед зеркалом, демонстрируя плоский живот и подкачанный торс. Красавчик дополнил образ шикарными усами и бородой, а снимал сам себя перед умывальником. Об этом рассказывает Politeka.net со ссылкой на профаиль звезды в социальной сети Инстаграм.

Подписчики не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно украинского красавца засыпают комплиментами:

"Мужчина вы красавчик, но мой МУЖ лучше. Удачи и счастья вам!", "От вас невозможно оторвать взгляд", "Ух ты! Вы похожи на Джонни Деппа. Вы идентичны <3", "Я не понимаю, какая форма ещё нужна. По-моему все и так ОК!", "Форма - супер", "Вот это я понимаю, украинский козак", "Лучший украинский актер, приятно за таким следить", "Привет, черный ворон. Очень крутое фото", "Совсем себя не жалеешь, просто на износ".

Мы писали, что популярный отечественный актер Тарас Цымбалюк продемонстрировал, как проходили съемки популярного сериала, в котором принимал учавствие.

В сторис своего профиля в Инстаграм красавчик-актер показал кадры съемок очередной части "Крепостной", которые снимали в одном из киевских парков.

Актер показал упряжку с жеребцами, где он находился с коллегой по популярному сериалу. На видео видны пара лошадей, запряженных в повозку, извозчиком в которой играет популярный отечественный актер.

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