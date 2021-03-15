Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", показал себя, восхищая видом
На фото Тарас позировал в штанах, чуть их приспустив, чтобы было заметно штаны. Цымбалюк стоял перед зеркалом, демонстрируя плоский живот и подкачанный торс. Красавчик дополнил образ шикарными усами и бородой, а снимал сам себя перед умывальником. Об этом рассказывает Politeka.net со ссылкой на профаиль звезды в социальной сети Инстаграм.
Подписчики не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно украинского красавца засыпают комплиментами:
"Мужчина вы красавчик, но мой МУЖ лучше. Удачи и счастья вам!", "От вас невозможно оторвать взгляд", "Ух ты! Вы похожи на Джонни Деппа. Вы идентичны <3", "Я не понимаю, какая форма ещё нужна. По-моему все и так ОК!", "Форма - супер", "Вот это я понимаю, украинский козак", "Лучший украинский актер, приятно за таким следить", "Привет, черный ворон. Очень крутое фото", "Совсем себя не жалеешь, просто на износ".
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Мы писали, что популярный отечественный актер Тарас Цымбалюк продемонстрировал, как проходили съемки популярного сериала, в котором принимал учавствие.
В сторис своего профиля в Инстаграм красавчик-актер показал кадры съемок очередной части "Крепостной", которые снимали в одном из киевских парков.
Актер показал упряжку с жеребцами, где он находился с коллегой по популярному сериалу. На видео видны пара лошадей, запряженных в повозку, извозчиком в которой играет популярный отечественный актер.
Напомним, счастливый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" зацепил Сумскую крепкими мужскими объятиями
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