Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который прославился благодаря сериалу "Спіймати Кайдаша", похвастался дорогой покупкой

Как пишет Politeka.net, мускулистый красавчик давно покорил сердца украинок. И хоть сердце Тараса занято, он активно будоражит сознание женщин, публикуя фото без футболки.

Но в этот раз Цымбалюк решил похвастаться своим приобретением. Мужчина решился на большую покупку - роскошный автомобиль. Актер показал себя возле кроссовера Lexus. На втором фото Тарас уже управлял автомобилем, наслаждаясь вождением.

"Первый день впечатлений - всегда дает незабываемые эмоции. Это я об этом, на первый взгляд небольшого, но очень прыткого и суперкомфортный - Lexus. Признаю, приятно удивил", - написала звезда под фото.

Фанаты активно начали ставить лайки и писать комментарии:

"Нравится разгон?", "Ваш первый автомобиль?)", "Хороших поездок", "Ай, Тарик, ай да пляжный сын. Поздравляю, Амиго", "Ракета", "Подходите друг другу".

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У себя в Инстаграм актер опубликовал летний снимок, на котором позировал со своей возлюбленной, хореографом Тиной Антоненко совершенно голыми. Парочка решила повторить образы Адама и Евы.

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