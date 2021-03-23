Актер Тарас Цымбалюк, игравший в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", покорил брутальным видом в гриме

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тарас разместил фото своего героя, и написал пост, в котором выразил надежду, что украинское кино когда-то все-таки поменяется.

"Включил первую часть "Рэмбо", и понимаю, что желание сниматься в пацанячих кино с годами только усиливается 🔥🤟🏼. Чтобы там не было, и в каком бы плачевном состоянии не находилось производство наших полных метров, я верю, что когда-то все изменится 😤", - написал актер.

В кадре Цымбалюк позирует в военном бушлате, голова выбрита на лысо, а на лице следы крови.

Поклонники, среди которых много девушек и женщин, ведь Тарас очень интересный мужчина, за которым с удовольствием наблюдают поклонницы. За творчеством актера в Инстаграм следит более 92 тысяч человек.

Пост-крик души пришелся по вкусу фанатам, которые стали комментировать образ Тараса.

"Cyberpunk🔥", "😍😍😍😍", "Тааааак🔥", "❤️Тарас Рембо😮", "Мне напомнило это фото на персонажа из гта 4", "Мужик 🔥🔥", "Изменился", "Неожиданно) 😮", "Не могу спокойно смотреть на этот грим🥺", "Изменится обязательно.)", "Полюбасу изменится. Да и к тому же так бывает, что за скромные деньги снимают очень крутой экшн, в котором недостаточность финансирования компенсируют креативным подходом. Так что все будет четко!)", - написалои поклонники.

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