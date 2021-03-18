Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал, как выглядел 10 лет назад

На первом фото Тарас позировал топлес. Мужчина был подтянутым, с короткой стрижкой, а для кадра надел шорты. Цымбалюк стоял в воде, демонстрируя приличную фигуру и улыбался, закрыв глаза очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2011", - написано было под первым фото.

На втором снимке уже показался современный Тарас. Красавчик был более уверенным в кадре, показавшись, как и в первом варианте, топлес. В этот раз на Цымбалюке были штаны, а не шорты, а стрижка осталась короткой. Актер улыбался, позируя на черно-белом фото, где при помощи света отлично показано было рельефное тело мужчины. Как можно заметить, звезда еще стал не просто худым, а спортивным, и отрастил усы с бородой.

"2021", - подписал второе фото Тарас.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но таак и хочется добавить: "2 разных человека, сейчас намного лучше".

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1-летняя звезда опубликовал серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал во время одного из благотворительных мероприятий, связанных с помощью бездомным животным.

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