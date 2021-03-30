Актриса Ольга Сумская сообщила о смерти известного украинского продюсера Александра Серого

Как сообщает Politeka.net, актриса Ольга Сумская в своем Facebook сообщила о смерти продюсера Александра Серого и опубликовала его фотографии. В своем посте артиста выразила глубокую скорбь от этого известия, а в комментариях соболезнования и траур начали выражать другие украинские знаменитости.

"Саша, как же так?! Друг наш дорогой. В это невозможно поверить! Спасибо тебе за дружбу, за всё прекрасное, что было в нашей жизни! Никогда бы не подумала, что буду писать эти слова. Это очень больно... Ведь совсем недавно мы обсуждали афишу нового спектакля у тебя во Фридоме, потом созвонились, и договорились о встрече после Феофании. Но судьба распорядилась иначе. Прощай, Сашуля! Замечательный, добрый, светлый ЧЕЛОВЕК! Выражаем самые глубокие соболезнования близким Александра!", - написала Сумская, выразив свою грусть.

Сообщается, что здоровье продюсера подкосил коронавирус, от которого Александр лечился в киевской больнице Феофания. Исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый не смог справиться с коварным вирусом и умер на 50-м году жизни. Украинские звезды начали выражать свои соболезнования, у многих шок от новости о смерти продюсера.

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Руслана Писанка: "Родным, друзьям, коллегам мои соболезнования. Саша, как жаль. Благодарю тебя за все, и сожалею, что при жизни твоей не успела всего сказать. Прощай...".

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