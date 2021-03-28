Известная украинская актриса Ольга Сумская показала своих родителей

Популярные актрисы Ольга и Наталья Сумские родились в семье актеров, передает Politeka.net. Мать звезд, Анна Опанасенко, стала заслуженной артисткой УССР, а отец Вячеслав Сумской – народным артистом Украины.

Неудивительно, что в такой семье выросли настоящие таланты, а Ольга начала свой творческий путь всего в пять лет. Звезда решила вспомнить те времена, когда ее родители были молодыми, а отец еще живой. Отметим, отец артисток умер в 2007 году в возрасте 73-ех лет.

Своими сторис Ольга Сумская решила поздравить умершего отца с Днем театра, который отмечается 27 марта.

На кадрах представлены отец и мать артисток в образах на сцене театра, а также во время фотосессий. Глядя на снимки, теперь понятно, в кого сестры такие красотки.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, как дочь талантливейших актеров Ольга Сумская после выпуска из театрального института была принята в труппу Театра русской драмы имени Леси Украинки. С тех пор она сыграла во множестве спектаклей.

Однако кинематографическую биографию артистка начала намного раньше театральной, ведь еще в студенчестве она снялась в нескольких картинах.

Артистка в начале 1990-х снялась в картине «Голос травы», за которую она получила первую премию на кинофестивале «Созвездие-94».

А настоящую популярность Ольге принесла роль Роксоланы (Хюррем-султан) в историческом сериале «Роксолана – пленница султана».

Напомним, что игривая Сумская засветила раздетого Борисюка, доказав, что он еще о-го-го: «Самое главное, что…».

Как сообщала Politeka, Сумская выдала правду об участии мужа Борисюка на шоу "Голос країни": "Позвонить Виннику...".

Также Politeka писала, что Сумская не на шутку завелась в компании Козловского и Зиброва, пока Борисюка не было рядом: "Мне повезло дважды".