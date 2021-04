Муж популярной известной украинской актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк показал, кокой талант упустил "Голос країни"

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм актриса Ольга Сумская показала редкие кадры таланта своего мужа. Борисюк, вооружившись электрогитарой сыграл известную композицию.

"Виталя! Вот у нас какой рокер дома!", - прокомментировала Сумская музыку мужа.

Напомним, что 57-летний артист захотел стать певцом, и даже прошел отбор на шоу "Голос країни-11". Борисюк попал в команду Олега Винника, однако он покинул проект за шаг до прямых эфиров. В последнем выпуске 27 марта, перед выходом, Борисюк пытался исполнить сложную рок-оперу "The phantom of the opera", однако не впечатлил тренера, и тот решил не в его пользу.

Однако, по задумке создателей шоу, Борисюк еще может вернуться в шоу, если зрители проголосуют за него. В команду Винника может вернуться кто-то из пяти участников: Анна Шерри, Андрей Диденко, Андрей Кудинов, Лаура Марти или Виталий Борисюк. Стоит сказать, что в этом году в "нокаутах" появились "советники", которые помогали тренерам в выборе участников. Так советником любимца публики Олега Винника стал экс-тренер "Голоса страны — 6", певец Иван Дорн.

Участие Виталия Борисюка в шоу "Голос країни" и его вылет из проекта активно обсуждают в Сети, подчеркивая, что Виталий не тянет на участника вокального проекта "Верное решение, нужно дать дорогу молодым исполнителям", "Ничего невероятного не было. Объективно Борисюк не тянет ни эту песню ни этот проект", - отреагировали

