Чоловік популярної відомої української актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк показав, що талант упустив " Голос країни"

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram актриса Ольга Сумська показала рідкісні кадри таланту свого чоловіка. Борисюк, озброївшись електрогітарою зіграв відому композицію.

"Віталя! Ось у нас який рокер вдома!",- прокоментувала Сумська музика чоловіка.

Нагадаємо, що 57-річний артист захотів стати співаком, і навіть пройшов відбір на шоу "Голос країни-11". Борисюк потрапив до команди Олега Винника, проте він покинув проект за крок до прямих ефірів. В останньому випуску 27 березня, перед виходом, Борисюк намагався виконати складну рок-оперу "The phantom of the opera", проте не вразив тренера, і той вирішив не на його користь.

Однак, за задумом творців шоу, Борисюк ще може повернутися в шоу, якщо глядачі проголосують за нього. У команду Винника може повернутися хтось із п'яти учасників: Анна Шеррі, Андрій Діденко, Андрій Кудінов, Лаура Марті або Віталій Борисюк. Варто сказати, що цього року в " нокаутах "з'явилися" радники", які допомагали тренерам у виборі учасників. Так радником улюбленця публіки Олега Винника став екс-тренер "Голосу країни-6", співак Іван Дорн.

Участь Віталія Борисюка в шоу " Голос країни "і його виліт з проекту активно обговорюють в мережі, підкреслюючи, що Віталій не тягне на учасника вокального проекту" вірне рішення, потрібно дати дорогу молодим виконавцям", " нічого неймовірного не було. Об'єктивно Борисюк не тягне ні цю пісню ні цей проект", - відреагували

