Известная актриса Ольга Сумская решила принять участие в таком зажигательном проекте, как "Липсинк батл"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике канала "1+1" появился анонс будущего выпуска, на котиором Сумская покажет класс молоденькой актрисе Дарье Петрожицкой из "Папика". Известно, что на Липсинке знаменитости соревнуются, чтобы узнать, кто лучший пародист страны.

В комментарии к видео сказано: "Уже в эту субботу тебя ждут молниеносные пародии на @lipsyncbattle_ua от двух актрис - звезды сериала "Папик" Даши Петрожицькой и легенды украинского кино - Ольги Сумськои😍. Ольга воплотит соблазнительный образ Дженнифер Лопес и удивит всех своими откровенными танцами. Соперница по батл Даша перевоплотится в легенду украинской эстрады - София Ротару".

В самом видео Ольга Сумская решила обратиться к Дарье: "Дария, моя дорогая, что победит? Опыт или молодость?"

Дарья также прокомментировала: "Посмотрим, кто победит Роксолана или Лиза из "Папика"?"

В комментариях активизировались фанаты Дарьи, которые тут же засыпали ленту комментариями, отвечая на вопрос "за кого будете болеть" от авторов паблика.

"За Дашу, "Даша лучшая, "ЗА Дашу", однако, кто-то будет держать кулачки и за Сумскую "Сумская", "Даша", "Даша!", - написали фанаты Петрожицкой.

По правилам шоу победители трех баттлов в конце вечера будут биться в «супербаттле» пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит самые громкие аплодисменты - пройдет в Суперфинал.

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