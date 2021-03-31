Известная актриса 54-летняя Ольга Сумская часто радует поклонников своими фото и видео, поражая красотой неувядающей молодостью и азартом
Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" актрису Ольгу Сумскую показали в душевой кабинке. Такое видео Ольга разместила днем раньше в своем сторис. На видео Ольга Сумская забыв о приличиях и возрасте распевает и эротично танцует в душе, при чем для большего эффекта Сумская рукой стерла запотевшую дверцу душа, открывая весьма соблазнительный вид на фигуру в полотенце.
Ольга пародирует кадры из фильма "Титаник", а поет песню Селин Дион. В своем аккаунте Сумская сообщила, что примет участие в Липсинк батле.
"Просыпаемся с Ольгой Сумской 😌. Теперь мы знаем, что актриса обожает фильм "Титаник" и творчество Селин Дион. Друзья, а вы любите петь в душе? Какая песня звучит чаще всего? Делитесь в комментариях ☀️", - прокомментировали горячее видео в паблике.
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"Просто дуже гарно! Дякую за настрій!", "Как-то не очень... но Сумскую Олю уважаю✨💝🌹💐💐💐💐💐💐", "Супер Олечка ❤️🙌👏😍", " Селiн Дiон з днем народження! А Сумьска для мене не актриса, i не спiвачка - самопiарщиця.", "На Ліпсінг батл її", "І про свинячий носик не забула 😂 тоді лайк однозначно 👌 пощастило її чоловікові, з нею не засумуєш👏", "Что-то мне подсказывает, что в шоу Маска под маской Сонце-Сумская🤔", - написали поклонники в комментариях.
Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" заворожил Сумскую, поиграв стальными бицепсами: "В восторге!"
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