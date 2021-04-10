Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя крупным планом и рассказала об участии в социальном проекте

Артистка следит за внешностью с детства, к чему приучила и своих дочерей, передает Politeka.net. Ольга регулярно ходит к косметологам, а также поддерживает красоту дома.

В свои 54 года актриса выглядит восхитительно - ухоженное лицо и красивая фигура. Сумская дает советы украинкам по уходу за собой. В частности, по возможности нужно пользоваться дорогой косметикой и лучшими процедурами, делать натуральные маски для волос и лица, а также попытаться найти внутреннюю гармонию, ведь состояние души также влияет на внешность.

В последних сторис Ольги видно, что соблюдение таких правил действительно работает. Красотка надела желтое платье с вышивкой и поднесла камеру к лицу. Глаза Ольги сияли, а макияж подчеркнул их цвет. Мягкие локоны развеивал ветер, так и хочется спросить: "Ей точно 54?".

Звезда в таком виде позировала возле храма, она приподнимала глаза к небу.

Как оказалось, артистка взяла участие в социальном проекте.

"Костя Ревуцкий снова предложил шикарный проект. Как всегда, Костя, я тебе искренне благодарна за эту творческую инициативу - фотопроект "Молись за Украину", - рассказала Сумская.

Отметим, Константин Ревуцкий - известный украинский фотограф, который работает со звездами. Фотограф часто принимает участие в социальных проектах. Так, например, Константин не так давно делал фото, посвященные булингу в школах.

Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".

Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".