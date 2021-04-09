Известная украинская актриса Ольга Сумская удивила смелым перевоплощением на популярном шоу пародий

Как передает Politeka.net, на официальной странице шоу «Липсинк батл» в Инстаграм появился анонс предстоящего эфира. На коллаже красовалась 54-летняя актриса Ольга Сумская и 51-летняя певица Дженнифер Лопес. Именно образ этой голливудской звезды решилась воплотить Сумская.

Стоит отметить, что Сумская не побоялась надеть весьма откровенный костюм телесного цвета. Судя по анонсу, Ольга устроит настоящее шоу на сцене.

«Уже завтра в шоу #Липсинкбатл вас ждут молниеносные пародии от двух актрис - звезды сериала «Папик» Даши Петрожицкой и легенды украинского кино - Ольги Сумской. Ольга воплотит соблазнительный образ Дженнифер Лопес и удивит всех своими откровенными танцами. Ждешь этот молниеносный «Липсинк»?», - подписали фото авторы акаунта.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

«Ну дает», «Оля Лопес», «Очень похожа», «У Сумской как бы мадам из борделя не вышла», «Украинская Джей Ло», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сумская показала, как радует мужа на выходных. Она приготовила конфеты из шоколада с орехами.

Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".

Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".