Відома українська актриса Ольга Сумська у вільному костюмі рожевого кольору здивувала зміною іміджу
Популярна актриса і знаменита красуня Ольга Сумська розповіла на своїй сторінці в Instagram, як повернулася в рідне місто. Причому під час невеликої подорожі по рідних околицях зірці вдалося привернути увагу до свого образу, що відрізняється від попередніх класичних нарядів.
За словами Ольги, вона вже встигла з'їздити в Хортицю, прогулятися по території рідної школи, де колись навчалася, а також згадала, як гуляла на вулицях недалеко від свого будинку.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Остапчук розлютив українців, з'явившись на сцені шоу "Маска" без одягу: "Це вже занадто, не ганьбіться"
Винник, що приховує своє особисте життя, похвалився, що тепер у нього є все: "Дівчина-Всесвіт..."
Паспортні нововведення для українців: як і коли набудуть чинності зміни, всі подробиці
Скандали Потапа і Насті Каменських, пара опинилася на межі розпаду: "Ти повинен її повернути"
"Привіт, моє рідне Запоріжжя! ❤️Я знову на Хортиці! Зарядилася силою Запорізької Січі💪 🏼 💛 💙, встигла побувати біля моєї школи номер 1 в вул. Шкільна і мого прекрасного театру ім .Магара! Це вже стало доброю традицією ... Ностальгія. ..Душа просить, тому що це моє дитинство👧 🏻», - підмітила актриса.
При цьому в коментарях шанувальники почали звично обговорювати зовнішній вигляд зірки, яка позувала в чорних кросівках, пудровому спортивному костюмі і рожевому балахоні, розкритому для зручності. Думки розділилися і деякі були здивовані вибору вбрання:
"Оля ну навіщо вам цей базарний лук, одягайтеся вишукано і елегантно, ви не того рівня, щоб так по-домашньому і в центрі нашого міста, це не для вас», - заявила одна з прихильниць.
На що Сумська ввічливо відповіла: "А я люблю цей стиль, дуже зручно лазити по пагорбах Хортиці!».
Інші були більш позитивними:
"дуже прикольний одяг, мені подобається 💋; дуже красива жінка!; Красуня🌺; ❤️Землячка !!! 😍 ; Була сьогодні на виставі: спасибі за прекрасні емоції, дуже приємно було Вас бачити; Оля, захоплююся вашою красою і позитивним настроєм».
Також у пабліку Instagram "Зірковий шлях" актрису Ольгу Сумську показали в душовій кабінці. Таке відео Ольга розмістила днем раніше у своєму сторіс.
На відео Ольга Сумська забувши про пристойність і вік виспівує і танцює в душі, при чому для більшого ефекту Сумська рукою стерла запітнілі дверцята душа, відкриваючи вельми спокусливий вигляд на фігуру в рушник.
Нагадаємо, що Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" заворожив Сумську, погравши сталевими біцепсами: "у захваті!"
Як повідомляла Politeka, 54-річна Сумська засвітила розкішне "гніздечко" , в яке переїхала з Борисюком: "Позолота, мармур і…»
Також Politeka писала, що дочка Ольги Сумської засвітила розкішний особняк, спокусливо потонувши в хутрі: "Який прекрасний день!"