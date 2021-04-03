Відома українська актриса Ольга Сумська у вільному костюмі рожевого кольору здивувала зміною іміджу

Популярна актриса і знаменита красуня Ольга Сумська розповіла на своїй сторінці в Instagram, як повернулася в рідне місто. Причому під час невеликої подорожі по рідних околицях зірці вдалося привернути увагу до свого образу, що відрізняється від попередніх класичних нарядів.

За словами Ольги, вона вже встигла з'їздити в Хортицю, прогулятися по території рідної школи, де колись навчалася, а також згадала, як гуляла на вулицях недалеко від свого будинку.

"Привіт, моє рідне Запоріжжя! ❤️Я знову на Хортиці! Зарядилася силою Запорізької Січі💪 🏼 💛 💙, встигла побувати біля моєї школи номер 1 в вул. Шкільна і мого прекрасного театру ім .Магара! Це вже стало доброю традицією ... Ностальгія. ..Душа просить, тому що це моє дитинство👧 🏻», - підмітила актриса.

При цьому в коментарях шанувальники почали звично обговорювати зовнішній вигляд зірки, яка позувала в чорних кросівках, пудровому спортивному костюмі і рожевому балахоні, розкритому для зручності. Думки розділилися і деякі були здивовані вибору вбрання:

"Оля ну навіщо вам цей базарний лук, одягайтеся вишукано і елегантно, ви не того рівня, щоб так по-домашньому і в центрі нашого міста, це не для вас», - заявила одна з прихильниць.

На що Сумська ввічливо відповіла: "А я люблю цей стиль, дуже зручно лазити по пагорбах Хортиці!».

Інші були більш позитивними:

"дуже прикольний одяг, мені подобається 💋; дуже красива жінка!; Красуня🌺; ❤️Землячка !!! 😍 ; Була сьогодні на виставі: спасибі за прекрасні емоції, дуже приємно було Вас бачити; Оля, захоплююся вашою красою і позитивним настроєм».

Також у пабліку Instagram "Зірковий шлях" актрису Ольгу Сумську показали в душовій кабінці. Таке відео Ольга розмістила днем раніше у своєму сторіс.

На відео Ольга Сумська забувши про пристойність і вік виспівує і танцює в душі, при чому для більшого ефекту Сумська рукою стерла запітнілі дверцята душа, відкриваючи вельми спокусливий вигляд на фігуру в рушник.

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