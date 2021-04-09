Відома актриса Ольга Сумська вирішила взяти участь у такому запальному проєкті, як "Ліпсінк батл"

Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку каналу" 1 + 1 "з'явився анонс майбутнього випуску, на якому Сумська покаже клас молоденькій актрисі Дарині Петрожицькій з"папіка". Відомо, що на Ліпсингу знаменитості змагаються, щоб дізнатися, хто найкращий пародист країни.

У коментарі до відео сказано: "вже цієї суботи на тебе чекають блискавичні пародії на @lipsyncbattle_ua від двох актрис - зірки серіалу "папік" Даші Петрожицької та легенди українського кіно - Ольги Сумської😍. Ольга втілить спокусливий образ Дженніфер Лопес і здивує всіх своїми відвертими танцями. Суперниця по батл Даша перевтілиться в легенду української естради - Софія Ротару".

У самому відео Ольга Сумська вирішила звернутися до Дарини: "Дарія, моя дорога, що переможе? Досвід чи молодість?"

Дарина також прокоментувала: "подивимося, хто переможе Роксолана або Ліза з"Папіка"?"

У коментарях активізувалися фанати Дар'ї, які тут же засипали стрічку коментарями, відповідаючи на питання "за кого будете вболівати" від авторів пабліку.

"За Дашу, "Даша краща, "за Дашу", однак, хтось буде тримати кулачки і за Сумську "Сумська", "Даша", "Даша!",- написали фанати Петрожицької.

За правилами шоу переможці трьох баттлів в кінці вечора битимуться в "супербаттлі" пародіюючи все одного артиста. Той, хто заслужить найгучніші оплески - пройде в суперфінал.

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