Известная украинская актриса Ольга Сумская попала под критику украинцев, перевоплотившись в дерзкую красотку Дженнифер Лопес

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Ольга Сумская опубликовала несколько критичных комментариев на свое выступление на "Липсинк Батле".

Напомним, в очередном выпуске шоу Ольга Сумская выступила в роли Дженнифер Лопес, актриса не побоялась надеть весьма откровенный костюм телесного цвета. На сцене шоу Сумская "залипсила" хит Джей Ло "On The Floor". Сумская не только пыталась нарядиться как мировая знаменитость, но также воспроизвела некоторые соблазнительные движения ягодицами.

В критичных замечаниях, не на шутку повеселивших Сумскую, которые актриса даже вынесла в сторис такие:

"Красивое выступление, но очень активно был рот",

"Сумская здесь больше не Лопес, а Юлия Тимошенко в наряде Лопес!!!! Пластики в движении нет!!!".

Эти комментарии Сумская обвела красным и разместила веселые хохочущие смайлики.

Стоит сказать, что муж певицы, Виталий Борисюк, заявил, что такое перевоплощение жены, это лучше, чем ролевые игры. Многие знаменитости также отреагировали на выступление Сумской, отметив в комментариях комплименты и восхваления.

Однако, самой актрисе, видимо, было интересны не лестные комментарии, а критика, на которую она очень даже адекватно отреагировала.

Напомним, что 54-летняя Сумская наделала шуму дерзким перевоплощением в Джей Ло: «Мадам из борделя…»

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