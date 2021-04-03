Жена музыканта Сергея Бабкина показала, в какой обстановке они воспитывают детей

Как передает Politeka.net, новым фото Снежана поделилась на своей страничке в Instagram.

Снежана и Сергей уже 11 лет состоят в браке. У пары трое детей - 13-летний Артур, 9-летняя Веселина и годовалый Елисей. От предыдущего брака с Лилией Ротань у Бабкина есть сын Илья.

"Наша большая, красивая гостиная превратилась в игровую. Самая любимая игрушка на сегодня - это 2 маленьких дорожных чемодана и самокат. Но весь этот набор, который вы видите на фото, тоже в ежедневном деле", - рассказала Бабкина.

Также она отметила, что они вместе с мужем полностью посвящают себя воспитанию маленького Елисея.



"Мы в какой-то момент просто попустились и расслабились. Время так быстротечно, дети стремительно вырастают. Успеем ещё пожить в чистоте. Главное - не потерять своего внутреннего ребёнка", - поделилась Снежана.

Подписчики выразили свою солидарность со Снежаной и рассказали свои истории.

"О Боже, как прекрасно, что все мы просто люди! Без вот этого перфекционизма! У нас иногда в детской и на кухне - ногу поставить некуда! Машинки, Лего, горки, медведи. Но зато в этом столько жизни!", "Тоже самое, все три этажа завалены игрушками, кровати книгами", - писали в комментариях под постом.

Стоит отметить, что не так давно Бабкин попал в скандал после того, как признался, что изменил жене. Артист заявил, что с тех пор «изменил свою жизнь», а его жена призналась, что простила измену.

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