Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина рассказала о весеннем преображении и поделилась ярким фото

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Снежана Бабкина опубликовала новый пост, в котором поделилась размышлениями о том, как может меняться человек. Так, по мнению Бабкиной, существует два вида преображений, которые становятся актуальны с приходом весны: от внешнего к внутреннему и наоборот.

Жена певца пояснила, что в первом случае речь идет о смене прически, похудении, новой одежде и прочих изменениях во внешности, которые могут кратковременно порадовать человека.

«Более эффективен второй способ! От Внутреннего к Внешнему! Что это такое? Наполнять и увеличивать свой внутренний ресурс и энергию, включая всё вокруг. В таком состоянии притягиваются нужные люди, ситуации, укрепляется здоровье, мечты исполняются и т.д», - пояснила Бабкина.

Этот пост она сопроводила собственным фото, которое выглядит по-весеннему ярко и свежо. На снимке она позирует с минимумом косметики в цветастом голубом платье. В руках у нее небольшой букетик цветов. В таком образе Бабкина выглядит очень естественно и непринужденно.

Подписчики Снежаны тут же отреагировали на ее пост. При этом, некоторые заметили, что в руках у нее первоцветы, которые в Украине активно призывают охранять.

«А бережем первоцветы?», «Красиво», «Ноготки», «Люблю», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина страстно прижалась к мужу в авангардном головном уборе.

А еще Politeka писала, что жена Бабкина поразила снимком с раздетым мужем после скандального признания об изменах.

Также Politeka сообщала, что Снежана Бабкина после измен мужа приласкала музыканта, дав отпор ненавистникам.