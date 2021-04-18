Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя после сна

Как пишет Politeka.net, Снежана уже более 10 лет замужем за известным певцом Сергеем Бабкином. Пара занимается воспитанием ребенка, и хоть были проблемы с верностью музыканта, но сейчас у Сергея и Снежаны идиллия, что можно заметить и по последним публикация красотки в социальных сетях.

На кадрах, которые Снежана опубликова в сторис Инстаграм, девушка лежит в кровати, прикрывшись одеялом. В руках Бабкина держала тарелку с котлетами и пюре, а на еще одной тарелке можно увидеть помидоры.

"Сегодня захотелось соленых помидорчиков, пюрешечки, поздний завтрак, проспала все на свете, потому что что? Потому что марафон пишу долго", - сказала Снежана.

После этого Снежана опубликовала целый пост, посвященный календарю событий, где сидела в пиджаке, а в руках держала веточки с цветами.

"Девочки мои", - обратилась красотка к фанаткам.

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Снежана опубликовала фото, которое выглядит по-весеннему ярко и свежо. На снимке она позирует с минимумом косметики в цветастом голубом платье.

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