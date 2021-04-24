Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин показал себя в двух кардинально противоположных состояниях

Как пишет Politeka.net, артист поделился забавным постом в своем Инстаграм. В нем он решил на примере собственных фото показать, на какие типы делятся люди.

Так, Бабкин разделил всех людей не два типа: «Де би я» и «Солдат». Стоит отметить, что это -названия его известных песен. Для каждого из этих типов музыкант выбрал свое фото в качестве иллюстрации.

Так, для песни «Де би я» Бабкин подобрал привлекательный снимок, на котором он позирует в аккуратном пиджаке и мило улыбается.

На фото для песни «Солдат» певец также улыбается, однако выглядит при этом уже далеко не так мило. Его волосы выкрашены в блонд и зачесаны наверх, красно-зеленая одежда сразу же привлекает к себе внимание, а на лице красуется грим с белыми губами и черными кругами под глазами.

«А к какому типу относишься ТЫ?», - поинтересовался музыкант у своих поклонников.

Люди тут же принялись отвечать на его вопрос.

«А вот и не больно», «Я к обоим отношусь, так как взрослею вместе с вашим творчеством», «Сокровище. Всегда!», «в таком случае у меня раздвоение личности!», «Солдат, как молодой Джокер», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина, который перенес сложную операцию, подразнила украинцев вкусным лакомством: "Вышли во дворик...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина, перенесшего сложную операцию, поделилась правилами счастливой жизни: "Есть несколько сценариев".

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина удивила кадрами в постели после полудня: "Захотелось соленых помидорчиков".