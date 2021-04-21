Жена Сергея Бабкина порадовала поклонников своим лучезарным и сияющим видом, и рассказала о том, как коротает вечер с шашлыком и костром

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм жена Сергея Бабкина Снежана разместила фото, на котором радостно улыбается. Снежана одета в черную с надписями куртку, ее волосы развиваются на ветру.

Жена знаменитого певца рассказала своим поклонникам, что в среду вечером они отдыхают в харьковском дворике.

"Вышли во дворик шашлычка пожарить😉. Открываем сезон костра, шашлыка и песен😆. А у вас как проходит среда, вечер, весна, любовь, потанцуем?🤣", - написала девушка, поинтересовавшись у поклонников, как они проводят вечер среды.

В сторис Снежана показала какой костер разожгли мужчины, чтобы пожарить шашлык.

От таких фото действительно повеяло весной. Запахом дыма и шашлыка, так, что поклонники едва успели подобрать слюнки. Однако больше всего в глаза бросается счастье, которое излучает Снежана на фотографии. Ее лента комментариев запестрела от комплиментов, слов восхищения и радости:

"Какая Вы замечательная! 😍😍😍", "😍Вы такая сияющая! ✨", "😍Вы такая сияющая! ✨", "Веет счастьем❤️", "Лучезарная, магнетическая, невероятной красоты и глубины Женщина! Глаз просто не оторвать🔥 восхищаюсь💛", "Какая вы красивая, на этом фото прям особенно ❤️", "Жарим котлетос ❤️", "Просто богиняяя🔥🔥😍😍😍", "Снежана вам тут 18?😍", "Красивая 😍😍", - написали фанаты Снежаны.

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