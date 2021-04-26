Дружина відомого українського музиканта і співака Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла, як зважилася на зміни

Сніжана Бабкіна - українська актриса театру і кіно, а також талановита танцівниця, передає Politeka.net. У парі з артистом вона з 2007 року.

За цей час у подружжя виникало багато проблем, зокрема, численні зради Сергія, через які ледь не розпався їх шлюб, укладений у 2009 році. Подружжя знайшло в собі сили зберегти відносини.

Зараз пара займається творчістю і виховує дітей. А в новому пості Instagram Сніжана розповіла, що вирішила оновити стрижку.

"Вчора вирішила #давайкороче ☺ ️ сумую я за довгим волоссям? Ні!! Ні крапельки! Дякую моїм... за легкість, оновлення, відчуття щастя і ДІВЧАЧОСТІ (такого слова немає, але у мене є 🥰) як вам мій #боб ? До речі, як підстриглася, так і дізналася, що таке боб і що #боблюбитвас", - написала зірка.

За годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥вау🔥 🔥 🔥", - написала дружина Діми Монатіка, Ірина.

"І макіяж і зачіска вам шалено до лиця😍 😍 😍 😍 😍 😍", " це боб? Не каре?", "Вааааууу🔥", " Оггго🔥 🔥 🔥", "Круто", "👍👍👍👍👍👍👍👍 Клас!!! 🌷 🌷 🌷 ", "Дуже красиво❤️", " вам дуже личить 😍", "🎉 молодець", " дівчинка, вас не впізнати! Прекрасна!", "Неймовірна"," 😍 😍 😍 шикарно виглядаєте😍 😍 😍"," дуже красиво🔥 🔥 🔥"," вам дуже пасує 🔥 🔥 🔥 ви неймовірно гарна😍 😍 😍", - написали інші користувачі мережі.

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