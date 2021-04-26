Жена известного украинского музыканта и певца Сергея Бабкина, Снежана, рассказала, как решилась на изменения

Снежана Бабкина - украинская актриса театра и кино, а также талантливая танцовщица, передает Politeka.net. В паре с артистом она с 2007 года.

За это время у супругов возникало много проблем, в частности, многочисленные измены Сергея, из-за которых едва ли не распался их брак, заключенный в 2009 году. Супруги нашли в себе силы сохранить отношения.

Сейчас пара занимается творчеством и воспитывает детей. А в новом посте Инстаграм Снежана рассказала, что решила обновить стрижку.

"Вчера решила #давайкороче 💇🏻‍♀️ Скучаю ли я по длинным волосам? Нет!! Ни капельки! Благодарю моих... за лёгкость, обновление, ощущение счастья и ДЕВЧАЧЕСТВА (такого слова нет, но у меня есть 🥰) Как вам мой #боб ? Кстати, как подстриглась, так и узнала, что такое Боб и что #боблюбитвас", - написала звезда.

За час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥 вау 🔥🔥🔥", - написала жена Димы Монатика, Ирина.

"И макияж и прическа вам безумно к лицу😍😍😍😍😍😍", "Это боб? Не каре?", "Вааааууу🔥", "Оггго🔥🔥🔥", "Круто", "👍👍👍👍👍👍👍👍 Класс!!! 🌷🌷🌷", "Очень красиво ❤️", "Вам очень идет 😍", "🎉 Молодец", "Девочка, вас не узнать! Прекрасна!", "Невероятная", "😍😍😍 шикарно выглядете😍😍😍", "Очень красиво🔥🔥🔥", "Вам очень идет 🔥🔥🔥 вы невероятно гарна😍😍😍", - написали остальные пользователи сети.

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