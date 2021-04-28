Дружина відомого українського музиканта і співака Сергія Бабкіна Сніжана викликала фурор новим фото

Як передає Politeka.net, 35-річна Сніжана виступає за природність і натуральність, тому більшу частину своїх сторіс і постів в Instagram знімає без макіяжу і зачіски. Однак, коли жінці випадає шанс причепуритися, вона отримує сотні компліментів.

На свіжому фото Бабкіна постала в ніжному весняному образі. Макіяж і стильні кучері підкреслили яскраву зовнішність Бабкіної, а сяючі від щастя очі надали особливого шарму знімку.

"Наші Сяючі Очі. Наші Усвідомлені Дні. Наша Вільна Енергія. Наші прощання з образами, болем, переживаннями. Близько!",- підписала фото Сніжана, анонсувавши свій власний марафон, присвячений тілесним практикам.

У коментарях Бабкіній залишили масу приємних слів.

"Ти така щаслива, позитивчик", "дуже гарно!", "Красуня", "Обаяшка", "Красива", "жінка-весна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Бабкін посміявся над зміною свого іміджу. Артист показав себе в двох кардинально протилежних станах, пожартувавши, що люди діляться на два типи: «де Бі я» і «Солдат». Для кожного з цих типів музикант вибрав своє фото в якості ілюстрації.

Нагадаємо, що дружина Бабкіна, який переніс складну операцію, подражнила українців смачними ласощами: "вийшли у дворик...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила: "Вау".

Крім того Politeka писала, що Бабкін показав, як змінилася його дочка, фанати в подиві: "спочатку подумала - це Сніжана".