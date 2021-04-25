Популярний український музикант Сергій Бабкін спровокував обговорення в соцмережах, показавши фото своєї дочки

Як відомо Сергій Бабкін багатодітний батько. З 2009 року він перебуває у шлюбі зі Сніжаною Бабкіною і виховують трьох дітей: 13-річного Артура, десятирічну Веселинуі майже 2 річного Єлисея. У Бабкіна є також 14-річний син Ілля, який живе з першою дружиною музиканта, передає Politeka.net

На особистій сторінці в Instagram музикант вирішив показати свою єдину дочку, а заодно запитати у своїх шанувальників, на кого дівчинка більше схожа.

"Веселина Сергіївна Бабкіна 🤍

На мене або на Сніжу?",- звернувся зірка до фанатів.

Фолловери не змусили себе довго чекати і тут же почали відповідати на поставлене запитання. Треба сказати, що думки людей розділилися, одні порахували, що дівчинка – копія мама, інші побачили в ній риси Сергія.

"Спочатку мигцем подумала, що це і є Сніжана😀",

"На Сніжу звичайно!",

"На вас двох",

"Двоє в одному!👍І на Вас, і на Сніжану!🔥",

"На цьому фото Сніжка, а коли в динаміці більше на Вас🌷",

"Повністю Сергіївна!😉",

"На маму",

"50/50 взяла від батьків тільки найкраще 😍",

"Симбіоз",

"Татова доця",

"Двоє в одному!👍І на Вас, і на Сніжану!🔥 ", пишуть в мережі.

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