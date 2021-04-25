Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин спровоцировал обсуждения в соцсетях, показав фото своей дочери

Как известно Сергей Бабкин многодетный отец. С 2009 года он состоит в браке со Снежанной Бабкиной и воспитывают троих детей: 13-летнего Артура, десятилетнюю Веселинуи почти 2 летнего Елисея. У Бабкина есть также 15-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта, передает Politeka.net

На личной странице в Инстаграм музыкант решил показать свою единственную дочь, а заодно спросить у своих поклонников, на кого девочка больше похожа.

«Веселина Сергеевна Бабкина 🤍

На меня или на Снежу?», - обратился звезда к фанатам.

Фолловеры не заставили себя долго ждать и тут же принялись отвечать на поставленный вопрос. Надо сказать, что мнения людей разделились, одни посчитали, что девочка – копия мама, другие увидели в ней черты Сергея.

"Вначале мельком подумала, что это и есть Снежана😀",

"На Снежу конечно!",

"На вас двоих",

"Двое в одном!👍И на Вас, и на Снежану!🔥",

"На этом фото Снежка, а когда в динамике больше на Вас🌷",

"Полностью Сергеевна!😉",

"На маму",

"50/50 взяла от родителей только самое лучшее 😍",

"Симбиоз",

"Папина доця",

"Двое в одном!👍И на Вас, и на Снежану!🔥", пишут в сети.

Напомним, жена Бабкина, который перенес сложную операцию, подразнила украинцев вкусным лакомством: "Вышли во дворик...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина, перенесшего сложную операцию, поделилась правилами счастливой жизни: "Есть несколько сценариев".

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина удивила кадрами в постели после полудня: "Захотелось соленых помидорчиков".