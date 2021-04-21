Дружина Сергія Бабкіна порадувала шанувальників своїм променистим і сяючим виглядом, і розповіла про те, як коротає вечір з шашликом і багаттям

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram дружина Сергія Бабкіна Сніжана розмістила фото, на якому радісно посміхається. Сніжана одягнена в чорну з написами куртку, її волосся розвиваються на вітрі.

Дружина знаменитого співака розповіла своїм шанувальникам, що в середу ввечері вони відпочивають в Харківському дворику.

"Вийшли у дворик шашличка посмажити😉. Відкриваємо сезон багаття, шашлику і пісень😆. А у вас як проходить середа, вечір, весна, любов, потанцюємо?🤣 ",- написала дівчина, поцікавившись у шанувальників, як вони проводять вечір середи.

У сторіс Сніжана показала яке багаття розпалили чоловіки, щоб посмажити шашлик.

Від таких фото дійсно повіяло навесні. Запахом диму і шашлику, так, що шанувальники ледь встигли підібрати слинки. Однак найбільше в очі кидається щастя, яке випромінює Сніжана на фотографії. Її стрічка коментарів зарясніла від компліментів, слів захоплення і радості:

"Яка ви чудова! 😍 😍 😍 ", "😍Ви Така сяюча! ✨", "😍Ви Така сяюча! ✨", "Віє щастям❤️", "Промениста, магнетична, неймовірної краси і глибини жінка! Око просто не відірвати восхищ захоплююся💛", "Яка ви красива, на цьому фото прям особливо ❤️", "Смажимо котлетос ❤️", "Просто богиня🔥 🔥 😍 😍 😍", "Сніжана вам тут 18?😍 ", "Красива😍 😍", - написали фанати Сніжани.

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