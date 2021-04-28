Жена известного украинского музыканта и певца Сергея Бабкина Снежана произвела фурор новым фото

Как передает Politeka.net, 35-летняя Снежана выступает за естественность и натуральность, поэтому большую часть своих сторис и постов в Инстаграм снимает без макияжа и прически. Однако, когда женщине выпадает шанс прихорошиться, она получает сотни комплиментов.

На свежем фото Бабкина предстала в нежном весеннем образе. Макияж и стильные кудри подчеркнули яркую внешность Бабкиной, а сияющие от счастья глаза придали особого шарма снимку.

«Наши Сияющие Глаза. Наши Осознанные Дни. Наша Свободная Энергия. Наши Прощания с Обидами, Болью, Переживаниями. БЛИЗКО!», - подписала фото Снежана, анонсировав свой собственный марафон, посвященный телесным практикам.

В комментариях Бабкиной оставили массу приятных слов.

«Ты такая счастливая, позитивчик», «Очень красиво!», «Красотка», «Обаяшка», «Красивенная», «Женщина-весна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин посмеялся над сменой своего имиджа. Артист показал себя в двух кардинально противоположных состояниях, пошутив, что люди делятся на два типа: «Де би я» и «Солдат». Для каждого из этих типов музыкант выбрал свое фото в качестве иллюстрации.

Напомним, что жена Бабкина, который перенес сложную операцию, подразнила украинцев вкусным лакомством: "Вышли во дворик...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила: "Вау".

Кроме того Politeka писала, что Бабкин показал, как изменилась его дочь, фанаты в недоумении: "Вначале подумала - это Снежана".