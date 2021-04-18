Популярный украинский певец Дмитрий Монатик впечатлил эмоциональном выступлением, преобразившись в длинноволосую блондинку

Артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, накануне Монатик принял участие в шоу «Липсинк баттл», участники которого перевоплощаются в мировых звезд и исполняют под фонограмму их хиты. На этот раз Монатик решил исполнить песню Chandelier от певицы Sia.

Для номера Монатик надел белый костюм, похожий на больничную пижаму. Кроме того, для большего сходства с певицей артист примерил парик с длинными блондинистыми волосами.

Выступление певца получилось очень эмоциональным: он бегал по сцене, кувыркался на матрасе и крутил его в руках, сидел за столом и активно жестикулировал.

«Душой не кривлю — Sia люблю. P.S. Владимир Дантес, ты королева. Газетку прочел», - подписал кадры Монатик.

Его выступление впечатлило даже других звезд.

«Гениально», - написала в комментарии солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

А Светлана Лобода отметила: «Бомба».

Поклонники артиста также не остались равнодушными.

«Вот это отработал», «Это высший пилотаж», «Крутой номер! И отработали его на ура!! Супер! И на счёт газетки не забыли», «Девочка из клипа выросла», «Это просто улет! Дима, как это искренне и эмоционально», - пишут люди.

Напомним, Монатик в женском парике устроил покатушки на детском велосипеде, кадры проделок: «Полетели…».

Как сообщала Politeka, Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".

Также Politeka писала, что жена Монатика сбила с толку кадрами с сыновьями, которых долго скрывали: «Ваши мальчики двойнята…».