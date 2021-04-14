Популярный музыкант и исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) только недавно решился показать лица своих сыновей

Как передает Politeka.net, в честь своего 35-летия артист устроил семейную фотосессию для известного журнала. Музыкант впервые показал свою семья в полном составе. До этого он всегда показывал своих мальчиков со спины.

Как известно, Дмитрий Монатик очень любит свою семью и жену. В многочисленных интервью он не устает говорить о том, как ему повезло с близкими людьми, которые его окружают.

После того, как лица Платона и Даниила были рассекречены, пара опубликовала еще несколько снимков с ними. Свежее фото появилось на странице жены музыканта. Ирина держала сына на руках, а он корчил рожицу.

«Наше сокровище», - подписала фото Ирина.

Жена Монатика Ирина сбила поклонников с толку, поскольку они начали думать, что мальчики двойняшки. Дело в том, что дети очень похожи друг на друга. В комментариях не обошлось без приятных слов и признаний в любви звездному семейству.

«Люблю безмерно», «Настоящие», «Лапочки», «Это прелесть», «Невероятные!», «Ваши мальчики двойнята или просто очень похожи?)», «Какая замечательная семья», «Детки такие классные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Монатик растаял рядом с роскошной женой, показав настоящую страсть: "Пара, на которую смотришь с восхищением".

Как сообщала Politeka, Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».

Также Politeka писала, что Монатик похвастался подросшими сыновьями и сделал признание: "Похожи на...".