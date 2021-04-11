Популярний музикант і виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) розтанув поруч зі своєю ефектною дружиною Іриною Демічевою

Як передає Politeka.net, сімейство Монатиків вважається одним з найміцніших і зразкових в українському шоу-бізнесі. У численних інтерв'ю артист розповідає, як сильно любить дружину і цінує її внесок в їх спільну справу.

Варто відзначити, що дружина Монатіка не володіє модельною зовнішністю, але шанувальники співака її просто обожнюють. Ірина-мати двох дітей, але при цьому примудряється виглядати дуже добре.

На свіжому фото, яке пара зробила для модного журналу, вони виглядали дуже гармонійно. Було видно, що в повітрі витає пристрасть і любов.

"Сьогодні у нього супер важливий важливий день-прямий ефір @goloskrainy_official .Щиро сподіваємося на Вашу підтримку #командаMONATIK, адже потрудилися вони на славу", - підписала фото Ірина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Пара, на яку дивишся із захопленням", "Ви такі класні", "обожнюю", "самі саааааамі кращі люди на планеті!", "Неймовірно красива зйомка і ви!", "вам потрібна премія найкраща, сімейна пара шоу бізнесу", "чудова сім'я", "Любовна любов", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що апетитна дружина Монатіка в мереживній білизні дозволила подивитися на свій ритуал: "Іра, шикарно!".

Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина Монатіка в спокусливій позі показала, чим приворожила чоловіка: "неземна".

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