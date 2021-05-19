Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина вернулась в место славы своего звездного мужа

Как пишет Politeka.net, в 2019 году Дмитрий Монатик собрал свой первый сольный концерт на стадионе. Это шоу готовилось очень долго и стало одним из самых грандиозных событий лета 2019 года. Для карьеры артиста концерт в «Олимпийском» тоже стал важным переломным моментом, ведь Монатик стал вторым после группы «Океан Эльзы», кто собрал столь масштабный концерт.

Его жена Ирина вернулась на «Олимпийский», опубликовав оттуда фото, и вспомнив события двухлетней давности. Кадры говорят сами за себя. Стадион действительно кажется огромным, и трудно поверить, что весь он был заполнен поклонниками творчества музыканта.

«Какой же Величественный, пропитан такими фантастическими и сказочными воспоминаниями благодаря @monatik_official, НСК «Олимпийский», - подписала фото Ирина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов ее внешнему виду.

«Как же тогда было прекрасно! Ещё бы повторить», «Какое классное фото», «Какая Вы классная и стильная», «Как же он вам идет!», «Недавно был там и прям чувствовал эти волны внутри!! Это навсегда!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".

Как сообщала Politeka, Монатик эффектно сменил имидж, появившись с ирокезом: "Надо с Даном Баланом спеть".

Также Politeka писала, что жена Монатика сразила сверкающим образом в платье в обтяжку, муж не сдержал эмоций: "Как собираешься провести этот вечер?".