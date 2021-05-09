Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала себе і дітей, що підросли

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік не настільки публічна публічна, як Зоряний красень. Пара виховує двох синів, але також дівчина займається творчістю, допомагаючи Дмитру. Не забуває Ірина і про соціальні мережі, де публікує цікаві фото.

Цього разу дівчина присвятила пост Дню Матері. На фото Ірина сиділа разом з синами, яких обіймала, поки вони грали з гаджетами. На інших кадрах дівчина показала різні періоди життя малюків.

"Найкраще, що може статися з люблячими людьми-це народження дітей. Дорогі мами, майбутні мами, пари, які тільки мріють або навіть, поки що ні - нехай з Вами здійсниться це диво", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна Ірина, зі святом" ," найважливіше! Будьте щасливі завжди. Зі святом, Ірочка!", "Красиві дуже! Засмаглі, відпочилі", "Іра, ти чарівна мама".

Повідомлялося, що дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсер Ірина Демічева, поділилася кумедними кадрами з відпочинку.

Цього разу Ірина показала, як веселить дітей на відпочинку. Вона записала відео, на якому хлопчики зображували під музику заставку з серіалу. Діти були одягнені в різнокольорові сорочки і сонцезахисні окуляри.

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