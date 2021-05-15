Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка показала свій розкішний вечірній образ, вразивши чоловіка
Як повідомляє Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Так, красуня вирішила продемонструвати свій блискучий образ, який ідеально підійшов би для романтичного вечора. На короткому відео Ірина показала себе в гримерці перед важливим заходом.
На ній красувалося оригінальне плаття в обтяжку з блискучою тканини. Доповнювали образ гламурний макіяж і пишна укладка, яка зробила з Ірини справжню диву.
Саме в цьому образі дружина Монатіка кілька днів тому відвідала престижну музичну премію YUNA.
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"У суботній вечір швидше за все я повинна виглядати так...але в реальності все інакше", - написала вона в підписі.
Ці кадри вразили навіть самого Монатіка.
"Ваааааааай!!! Як збираєшся провести цей блискучий суботній вечір?",- написав він у коментарях.
"В очікуванні коханого чоловіка", - відповіла дружина співака.
Її передплатники також почали коментувати пост.
"Чарівна", "Діва", "шикарний образ. Розкішна і благородна зсередини", "що за розкішна дівчина", "неперевершена", - пишуть люди.
Раніше дружина Монатіка присвятила пост Дню Матері. На фото Ірина сиділа разом з синами, яких обіймала, поки вони грали з гаджетами. На інших кадрах дівчина показала різні періоди життя малюків.
Нагадаємо, дружина Монатіка показала старших синів і звернулася до українців: "найкраще, що може статися".
Як повідомляла Politeka, що Монатікі віддалися почуттям на курорті, зворушивши Брежнєву і Дорофєєву.
Також Politeka писала, що Монатік спантеличив словами після перемоги Дорофєєвої на "Голосі країни", Завадюк відповів.