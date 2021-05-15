Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала свой роскошный вечерний образ, впечатлив мужа

Как сообщает Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Так, красотка решила продемонстрировать свой сверкающий образ, который идеально подошел бы для романтического вечера. На коротком видео Ирина показала себя в гримерке перед важным мероприятием.

На ней красовалось оригинальное платье в обтяжку из сверкающей ткани. Дополняли образ гламурный макияж и пышная укладка, которая сделала из Ирины настоящую диву.

Именно в этом образе жена Монатика несколько дней назад посетила престижную музыкальную премию YUNA.

«В Субботний вечер скорее всего я должна выглядеть так...но в реальности все иначе», - написала она в подписи.

Эти кадры впечатлили даже самого Монатика.

«Ваааааааай!!! Как собираешься провести этот блестящий субботний вечер?», - написал он в комментариях.

«В ожидании любимого мужа», - ответила жена певца.

Ее подписчики также принялись комментировать пост.

«Волшебная», «Дива», «Шикарный образ. Роскошная и благородная изнутри», «Что за роскошная девушка», «Непревзойденная», - пишут люди.

Ранее жена Монатика посвятила пост Дню Матери. На фото Ирина сидела вместе с сыновьями, которых обнимала, пока они играли с гаджетами. На других кадрах девушка показала разные периоды жизни малышей.

Напомним, жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".

Как сообщала Politeka, что Монатики отдались чувствам на курорте, растрогав Брежневу и Дорофееву.

Также Politeka писала, что Монатик озадачил словами после победы Дорофеевой на "Голосі країни", Завадюк ответил.