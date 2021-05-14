Відомий український співак Дмитро Монатік показав свій новий стиль

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Зірка навіть відкрив продюсерський центр, де займається разом з дружиною молодими зірками. Не забуває Діма і про соціальні мережі, де показує цікаві образи.

На кадрах Діма з'явився в чорному піджаку і джинсах, а зачіска була звичайною. Після цього Монатік покружляв перед камерою і поміняв стиль. Вже був синій піджак і штани, а на голові можна було побачити ірокез.

"Якщо ви підете в Ритм", - написав Дмитро.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Класно, що у нас є Монатік! Крутий", "Дарова, обожнюю", "Прикольно", "Кращий", "треба з Даном Баланом заспівати, буде красиво".

Повідомлялося, популярний музикант і виконавець Діма Монатік (MONATIK) показав своїх маленьких дітей.

Зараз у подружжя підростає двоє синів, Платон і Данило. До слова, співак довгий час приховував обличчя дітей, і лише недавно вирішив показати їх громадськості.

І в новому пості в Instagram Дмитро показав підросли Платона і Данила. У кадрі люблячий батько присів поруч з дітлахами і посміхався, дивлячись на них, а ті у відповідь також привітно посміхалися.

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