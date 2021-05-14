Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал свой новый стиль

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Звезда даже открыл продюсерский центр, где занимается вместе с женой молодыми звездами. Не забывает Дима и о социальных сетях, где показывает интересные образы.

На кадрах Дима появился в черном пиджаке и джинсах, а прическа была обычной. После этого Монатик покружился перед камерой и поменял стиль. Уже был синий пиджак и штаны, а на голове можно было увидеть ирокез.

"Если вы пойдете в Ритм", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Классно, что у нас есть Монатик! Крутой", "Дарова, обожаю", "Прикольно", "Лучший", "Надо с Даном Баланом спеть, будет красиво".

Сообщалось, популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) показал своих маленьких детей.

Сейчас у супругов подрастает двое сыновей, Платон и Даниил. К слову, певец долгое время скрывал лица детей, и лишь недавно решил показать их общественности.

И в новом посте в Инстаграм Дмитрий показал подросших Платона и Даниила. В кадре любящий отец присел рядом с ребятишками и улыбался, глядя на них, а те в ответ также приветливо улыбались.

Напомним, жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что жена Монатика показала, на что стал способен ее подросший сын

А еще Politeka писала, что жена Монатика в платье с длинным разрезом и темных очках обратилась к украинцам



