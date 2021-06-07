Популярный украинский певец Позитив трогательно обратился к бывшей напарнице по группе «Время и Стекло» Наде Дорофеевой

В прошедшую субботу бывшая солистка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева провела свой сольный концерт. Помимо поклонников поддержать певицу пришли и многие друзья и коллеги из шоу-бизнеса, в числе которых оказался и Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива). На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в котором поделился впечатлениями от концерта.

«Спасибо Наде и всей команде за прекрасное шоу, которое должен увидеть каждый! Надя! В супер путь! И даже был небольшой реюньон «Время и Стекло», - написал Алексей.

Он также поделился снимками с концерта. На многих из них певец был запечатлен во время совместного выступления с Дорофеевой на сцене. При этом Надя была одета в шикарный наряд: на ней был короткий топ, короткий синий пиджак, а также брюки из просвечивающейся ткани, под которыми было видно белье певицы.

На одном из фото Позитив трогательно поцеловал руку своей бывшей коллеги. На другом снимке артисты трогательно обнимались.

В комментариях к посту поклонники поделились своими впечатлениями.

«С тобой концерт стал ещё ярче», «Самые лучшие и любимые», «Спасибо что на несколько минут восстановились как группа», «Любовь безграничная», «Самые лучшие, очень скучаю по группе, и буду помнить всегда», - пишут люди.

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