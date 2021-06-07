Артисту это не очень понравилось

Экс-солист группы "Время и Стекло", певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, отреагировал на откровения своей бывшей супруги

Об этом артист рассказал в интервью программы DOROTYE, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Совсем недавно бывшая жена Позитива Анна Андрийчук, которая, ко всему прочему, является лучшей подругой Насти Каменских, выпустила с ней реалити-шоу.

Там она выложила подробности расставания. Анна призналась, что на этот болезненный разрыв пара решалась больше года. Подробности личной жизни не очень понравились самому Завгороднему.

По словам Позитива, они продолжают общаться и тепло отзываются друг о друге.

"То, что она сделала в реалити-шоу Насти я не совсем весело воспринял. Она меня предупредила, я сказал, мол, ну хочешь так - давай так. Окей", - рассказал он.

Также он признался, что готов поддержать любое решение экс-супруги.

«Я люблю женщин, я поддерживаю женщин. И готов согласиться с любым женским решением», — сказал Позитив.

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