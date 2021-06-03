Известная украинская дизайнер и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук показала загорелое тело с минимумом одежды и раскрыла, что сейчас происходит в ее жизни
После развода с известным певцом Позитивом Андрийчук не сидит на месте. Она активно участвует в новых проектах своей подруги Каменских, путешествует, занимается собственной работой и ведет блог в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, дизайнер опубликовала новый пост, в котором рассказала о своей жизни.
«Жизнь не перестаёт удивлять, так много событий за последнее время, что не успеваю за потоком. Как обычно много работы и это всегда очень вдохновляет идти вперёд… Попробовала себя в новой роли, все покажу; Безумно хочу на море. И танцевать. Можно просто танцевать», - написала Андрийчук.
Она добавила, что также разрабатывает новые модели для своего бренда и обещает в ближайшее время порадовать поклонников своими новыми фото. А пока дизайнер публикует снимок со своего отдыха в Мексике.
На снимке красотка позирует на фоне пляжа. Можно предположить, что на ней купальник, однако Анна сидит так, что его совсем невидно, за исключением тонкой завязки на трусах. Дизайнер с удовольствием демонстрирует свое загорелое тело. При этом она отвернула свое лицо в сторону.
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Ее подписчики бурно отреагировали на этот пост.
«Вы такая красотка, Аня, и Вам хорошего дня и прекрасного настроения», «Шикарная», «Вы мой пример обожаю вас», «А лицо почему прячешь?», - пишут люди.
Напомним, Каменских в домашнем образе засветила странные развлечения на посиделках с подругой: "Тусим дома после...".
Как сообщала Politeka, Каменских с экс-женой Позитива неудачно спародировали молодую звезду ТикТока: "Оригинал не переплюнуть".
Также Politeka писала, что Каменских и экс-жена Позитива с алкоголем повеселились перед камерой: "Ну, это прям нужно".