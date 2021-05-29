Известная украинская певица Настя Каменских подшутила, развеселив украинцев

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских очень популярная украинская певица. Красотка, как и множество украинцев, заметила новую звезду социальных сетей - Дашу Евтух, которая снимала ролики о жизни в селе, пока ее не забанили в ТикТоке буквально недавно.

Каменских решила взять звук Даши, когда девушка вела "бешеной лошадью" и рассказывала о своем страхе. Только Настя шла с подружкой и экс-женой Позитива Анной Андрийчук, которая спряталась за капюшоном. Девушки шли по городу, снимая забавное видео.

"Как подписать", - написала Каменских, обращаясь к подруге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не, не боюсь лошадей", "Сельская жизнь", "Ну, Даша. Новая звезда, "Каменских использует твой звук, Даша. Это уровень", "Такую, как твою подругу, конечно да", "Оригинал не переплюнуть", "Дашке хоть сена купи для лошади, если голос взяла, Настен, от тебя не ожидал такого", "Какие вы милашки".

Сообщалось, что известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как проводит время с женой Настей Каменских.

В этот раз Потап показал, как с ними отдыхает. Соответствующее фото рэпер опубликовал в своем Инстаграм. Спортивные красотки позировали возле самокатов.

Напомним, Каменских, заскучавшая дома без Потапа, поразила кадрами со своей любимицей

А еще Politeka писала, что Потап показал, как и с кем развлекается в Дубае без Каменских

Также Politeka сообщала, что Потап обескуражил творческим экспериментом, таким романтиком его еще не видели



