Известный украинский продюсер, рэпер и муж Насти Каменских Потап представил украинцам свой новый альбом

Как сообщает Politeka.net, артист порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. Так, Алексей Потапенко поделился видео своего нового хита

Артист просто покорил фанатов новым альбомом "Без рекламы", который знаменитость выпустил по случаю 40-летнего юбилея. Сегодня, 28 мая у ПТП - выход свеженького альбома, который переворачивает наши привычные представления о рэпера. Потап глубоко погружает в лирическую сторону своей души с атмосферным альбомом "Без рекламы". Продюсер пообещал показать поклонникам себя настоящего. Артист уже выпустил трек "Ровно", а в пятницу, 28 мая, представил еще одну композицию из альбома "Кровь и Любовь".

""Кровь и любовь" - погружайтесь со мной на глубину моего нового альбома "Без рекламы"", - подписал видео артист.

"Кровь и Любовь" - первый трек, на который в день релиза вышел клип. Mood-видео с чувственной лирикой и" вампирскими " нотками звучит нежно и сильно одновременно.

Поклонники Потапа тут же отреагировали на пост множеством комментариев.

" Ухти😍😍😍яка класна пісня🔥🔥🔥🔥дякую вам за творчість🤗🤗 ", " Мурашки по коже 😍 ", " Лёшааааааа🖤 это кайф!!!!!🔥🔥🔥 ", " Уже хочу скачать!!! 🔥 ", "Круть❤️🔥", "Я уже послушал. Весьма интересный смысл и композиция", " Нет слов чтобы описать как это нереально 🤤💔 ", " 🔥🔥Крутяцкий новий хіт 😍😍", "Прям депеш мод какой то. Нажми на кнопку получишь результат,...))))", - пишут пользователи..

Напомним, Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ: "Недвижимость в Дубае не подыскиваете?".

Как сообщала Politeka, Каменских показала, как готовилась к свадьбе, оригинально поздравив Потапа с годовщиной: "Сладкие воспоминания".

Также Politeka писала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото: "Очень тонкая грань".