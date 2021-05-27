Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается с подругой
Артистка вместе со своими подругами, в частности, с дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней, отправилась в Мексику, пишет Politeka.net.
Дело в том, что звезда снимала свое реалити "Девочки рулят", в котором показала, как проводит время с друзьями, отдыхая после напряженного года.
На новом видео в Инстаграм Настя позировала с бутылкой шампанского, а Анна присела у ее ног. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Обе открывали рот под песню, в общем, веселились.
"Лучшая подруга, музыка, танцы и игристое 🥰
Отмечайте подружку, с которой на выходных нужно обязательно устроить что-то похожее 💕", - написала Каменских.
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За полчаса публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.
"Можно пожалуйста мне файлом в телеграмм )))😂😂😂", "Лучшая подруга - это горе в семье 😂", "Самое вкусное шампанское )", "👏👏красотки", "Ну, это прям нужно ✅ !", "😂😂😂 классные", "Комбез прикольный", "выпендрежницы", "Боже это крууутяк🔥🔥", "👏👏👏👏👏Браво!!! Вы - крутые!!!😍😍😍😍😍", "Заманчиво!", "Петь во флакон -это креативно!", "Прикольно", "Супер красотки❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, певица уже вернулась в Украину. В выпусках своего реалити звезда рассказала, что у нее был тяжелый год, в частности, у нее умер отец. Звезда чувствовала панические атаки и, признавшись в этом, она получила огромную поддержку и смогла таким образом побороть тревожность.
Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".
Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".
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