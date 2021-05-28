Известный украинский певец Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал, как проводит время в Дубае без жены
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является популярным украинским исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас звезда отдыхает в Дубае и активно делится интересным контентом с фанатами в Инстаграм.
На фото Потап показался в белой футболке и шортах. Рядом можно увидеть друзей Алексея, которые вместе с исполнителем держали огромную рыбу.
"Выловили крупную Рыбу в Дубаи, назвали ее massadoption", - написал Потапенко под фотографией.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Эмили Ратаковски в чересчур обтягивающем платье показала роскошную фигуру: яркие фото
16-летняя дочь Моники Беллуччи в мини-бикини превзошла маму-модель в молодости: кадры
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков, включаяя Дорофееву, а также написали комментарии:
"Обалдеть", Ого, рыбка", "Кто кого еще поймал", "Ha Моргенштерна чем-то похожа)))", "Там же и посадят тебя за рыбу, зря афишируешь".
Сообщалось, что известный украинский продюсер, рэпер и муж Насти Каменских Потап представил украинцам свой новый альбом.
Сегодня, 28 мая у ПТП - выход свеженького альбома, который переворачивает наши привычные представления о рэпера. Потап глубоко погружает в лирическую сторону своей души с атмосферным альбомом "Без рекламы".
Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото
А еще Politeka писала, что Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ
Также Politeka сообщала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото