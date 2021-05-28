Известный украинский певец Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал, как проводит время в Дубае без жены

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является популярным украинским исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас звезда отдыхает в Дубае и активно делится интересным контентом с фанатами в Инстаграм.

На фото Потап показался в белой футболке и шортах. Рядом можно увидеть друзей Алексея, которые вместе с исполнителем держали огромную рыбу.

"Выловили крупную Рыбу в Дубаи, назвали ее massadoption", - написал Потапенко под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков, включаяя Дорофееву, а также написали комментарии:

"Обалдеть", Ого, рыбка", "Кто кого еще поймал", "Ha Моргенштерна чем-то похожа)))", "Там же и посадят тебя за рыбу, зря афишируешь".

Сообщалось, что известный украинский продюсер, рэпер и муж Насти Каменских Потап представил украинцам свой новый альбом.

Сегодня, 28 мая у ПТП - выход свеженького альбома, который переворачивает наши привычные представления о рэпера. Потап глубоко погружает в лирическую сторону своей души с атмосферным альбомом "Без рекламы".

Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото

А еще Politeka писала, что Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ

Также Politeka сообщала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото



