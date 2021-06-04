Известная украинская дизайнер Анна Андрийчук, которая недавно развелась с певцом Позитивом, показала нового члена своей семьи

Андрийчук представила его в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Дизайнер раскрыла, что они с ее лучшей подругой Настей Каменских нашли еще один способ «породниться»: Андрийчук забрала к себе одного из щенков собаки Каменских.

Теперь пес уже подрос и постоянно радует свою новую хозяйку.

«Друзья, знакомьтесь. Это Патисон или Party Son. Думаю многие догадались чей это сын? Дада, это сын Мими. Мы забрали его в нашу семью в сентябре для моих двойняшек. Это самый дружелюбный, самый милый и самый вкусный пёс на свете. Не могу передать, как мы его любим! Настя, Потап, спасибо вам за это чудо», - написала Андрийчук.

Она также поделилась кадрами, на которых обнимает и целует своего Патисона, не выпуская пса из рук.

Подписчики Анны тут же откликнулись на ее пост.

«Какой милый», «Миленький, хорошенький», «Какой красавчик», «А где ваш с Лёшей пёсик?», «Такой хорошенький», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Андрийчук показала фото со своего отдыха в Мексике.

На снимке красотка позирует на фоне пляжа. Можно предположить, что на ней купальник, однако Анна сидит так, что его совсем невидно, за исключением тонкой завязки на трусах.

Напомним, подруга Каменских в "невидимом" купальнике поведала о жизни после развода с Позитивом: "Безумно хочу...".

Как сообщала Politeka, Каменских в домашнем образе засветила странные развлечения на посиделках с подругой: "Тусим дома после...".

Также Politeka писала, что Каменских с экс-женой Позитива неудачно спародировали молодую звезду ТикТока: "Оригинал не переплюнуть".