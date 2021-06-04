Популярная украинская певица Мишель Андраде откровенно рассказала о том, какой она человек

24-летняя исполнительница боливийского происхождения в свое время покорила украинцев во время участия в шоу «Х-Фактор». После этого она успела заключить контракт с продюсерским центром Алексея Потапенко (Потапа), и сейчас активно продвигается как певица, а с недавних пор – еще и ведущая шоу «Орел и Решка».

Однако, в новом посте на своей странице в Инстаграм Мишель решила немного раскрыться перед поклонниками как личность. Об этом пишет Politeka.net.

«Правда в том, что мне не очень нравится рассказывать в социальных сетях о своей личной жизни...но я не могу скрыть себя, особенно в тот период моей жизни, которым я скоро с вами поделюсь. Я такая... Я могу быть смешной, я могу быть серьезной, я могу молчать и говорить весь день...Я люблю смеяться, а также плакать...Я знаю, как делиться, но мне нравится запираться и оставаться в одиночестве часами...Я могу спорить, но никогда не осуждаю, вы знаете почему, потому что однажды меня судили, и я это почувствовала!», - написала юная звезда.

Она также добавила, что всегда готова принять человека таким, какой он есть.

Этот пост Андраде написала на испанском языке, которым, наряду с украинским и русским, владеет в совершенстве.

Она также поделилась фото, на котором позирует в милом летнем образе со шляпкой.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо этой публикации.

«Красоточка», «О-ля-ля какая красотка очень тебя люблю Мишель», «Не знаю что написано под фото, но очень красивая Мишель на фото», «Какая милая и лучезарная Мишель Андраде», - пишут люди.

Отметим, что этой весной Андраде выпустила совместную песню с Алексеем Завгородним (Позитив). Их коллаборация спровоцировала слухи о романе между артистами, которые только подогрела новость о разводе Завгороднего со своей женой Анной Андрийчук. Впрочем, сами певцы ничего не подтверждали.

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде в белоснежном платье поделилась радостным известием: "Завораживающая ты".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами: "Обожаю эту девочку!".

Также Politeka писала, что растрепанная подопечная Потапа Мишель Андраде показала свое разочарование: "Я час ровняла...".