Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, покорила внешностью

Мишель Андраде с каждым днем набирает популярность, поэтому часто становится гостьей и ведущей различных шоу, пишет Politeka.net. Так, недавно звезда стала ведущей программы "Орел и Решка" в новом сезоне "Земляне".

Об этом сообщили в официальной группе шоу, подкрепив яркими снимками. На фото Мишель позировала в белоснежном платье, которое красиво развеивалось от каждого движения. Благодаря длине оголились стройные ножки в сапожках. Артистка улыбалась, смотря в камеру.

В посте поделились радостным известием о том, что Андраде вместе с коллегами провели съемки в Грузии.

""Земляне" приехали в Грузию развеивать стереотипы о людях и знакомиться с настоящей грузинской душой! Кто уже бывал в Грузии, какие мифы для вас разрушились, а какие подтвердились?", - поинтересовались авторы поста.

А на своей странице в Инстаграм Мишель также предстала в этом платье. Публикация всего за час собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Ты сама знаешь ответ на все эти вопросики", "Ору 😂 это же обложка ххл, как ты и хотела", "Блин, мне очень нравится", "Вау!❤️❤️❤️", "Милая улыбка", "Утииии 😍😍", "Так как на двух фотографиях завораживающая ты 😍 то обе 💚💙🍒", "И первая и вторая. Мишель очень милая девушка. Жду выпуски Орел и Решка с ее участием. Кирилл тоже классный 🔥❤️", - написали пользователи сети.

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