Молодая украинская певица Мишель Андраде поделилась своей радостью

Как сообщает Politeka.net, певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм рассказала о важном событии.

«Наконец то могу поделиться новостью – я стала ведущей нового сезона «Орел&Решка. Земляне» После нашего боливийского выпуска в юбилейном сезоне я влюбилась в этот проект и в талантливейшую команду, которая его создает. А теперь вместе с @makashovskiy мы стали её частью», - написала она.

Мишель Андраде отметила, что просто в восторге от новой работы.

«Всегда было интересно общаться с людьми, быть ближе, слушать их истории, понять чем они отличаются, что у них общего что делает их особенным – а сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений! Уверена, что новый сезон впечатлит каждого зрителя, потому что он о людях, о Человеке», - поделилась она.

Судя по комментариям, зрителям также понравилась Адраде в роли ведущей шоу.

«Класс, тебе очень идёт роль ведущей🔥 вперёд к новым вершинам», «Класс👏 поздравляю 🔥! Буду ждать выпуска», «Малышка 🔥 ура)) горжусь сильно», - пишут в комментариях.

Напомним, моложавую маму подопечной Потапа Мишель Андраде спутали с голливудской звездой: "Актриса с Ривердейла".

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