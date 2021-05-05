Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап),
Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница боливийского происхождения не только радует своими песнями, но также активно ведет страницу в соцсети, где рассказывает о себе и рабочем процессе.
Правда, в последнее время в ее миниблоге случилось затишье, которое встревожило фолловеров 24-летней звезды.
Новый пост Андраде, вероятно, проясняет, чем было вызвано «исчезновение» певицы из соцсети.
«Когда погрузилась с головой в работу, голове нужна новая красивая шляпа😂 ждите совсем скоро музыкальные новости», - написала она, и показала фото в модной шляпе.
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Возвращение Мишель обрадовало ее фолловеров. «О, Мишелька вернулась», «Скучала за постами», - пишут в Сети.
Оценили и новый головной убор певицы.
«Шляпа красивая 😍 но не сравнится Вами красотой», «Красивая шляпка, и ты тоже», «Опять в работу, красотуличка», - пишут в комментариях.
Ранее Мишель Андраде похвасталась новой прической. С приходом солнечной погоды певица решила добавить в свой стиль красок и окрасила часть волос в ярко-розовый цвет. "Максимально кайфую от этих розовых волос", - похвасталась она переменами.
Ярко-розовый Андраде скомбинировала с темно-черным, и многим ее подписчикам такой вариант показался очень даже стильным.
Напомним, Мишель Андраде с гордостью рассекретила своего учителя, и это не Потап.
А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде высунула язык, пошалив в коротком топе перед камерой.
Также Politeka сообщала, что соблазнительная подопечная Потапа Мишель Андраде заставила дрожать не только от голоса.