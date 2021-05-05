Теперь все понятно

Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап),

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница боливийского происхождения не только радует своими песнями, но также активно ведет страницу в соцсети, где рассказывает о себе и рабочем процессе.

Правда, в последнее время в ее миниблоге случилось затишье, которое встревожило фолловеров 24-летней звезды.

Новый пост Андраде, вероятно, проясняет, чем было вызвано «исчезновение» певицы из соцсети.

«Когда погрузилась с головой в работу, голове нужна новая красивая шляпа😂 ждите совсем скоро музыкальные новости», - написала она, и показала фото в модной шляпе.

Возвращение Мишель обрадовало ее фолловеров. «О, Мишелька вернулась», «Скучала за постами», - пишут в Сети.

Оценили и новый головной убор певицы.

«Шляпа красивая 😍 но не сравнится Вами красотой», «Красивая шляпка, и ты тоже», «Опять в работу, красотуличка», - пишут в комментариях.

Ранее Мишель Андраде похвасталась новой прической. С приходом солнечной погоды певица решила добавить в свой стиль красок и окрасила часть волос в ярко-розовый цвет. "Максимально кайфую от этих розовых волос", - похвасталась она переменами.

Ярко-розовый Андраде скомбинировала с темно-черным, и многим ее подписчикам такой вариант показался очень даже стильным.

Напомним, Мишель Андраде с гордостью рассекретила своего учителя, и это не Потап.

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде высунула язык, пошалив в коротком топе перед камерой.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная подопечная Потапа Мишель Андраде заставила дрожать не только от голоса.