Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко, показала прогулку на улице

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде не так давно выпустила мини-альбом, в котором хотела показать музыку своей родины - Боливии, где девушка родилась. Не забывает красотка и о социальных сетях, где делиться своим творчеством и просто кадрами обычной жизни.

На фото, которое Мишель опубликовала в Инстаграм, красотка была в джинсах, кроссовках и узком топике. Девушка стояла у большого фургона, наклонившись немного и высунув язык.

"В один прекрасный солнечный день", - написала Мишель под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Слишком красиво", "В один прекрасный солнечный день, одна прекрасная солнечная девушка", "Это съемки такие яркие были?", "Ты как всегда", "Бомба, ракета, петарда".

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В сторис своего Инстаграм Алена Шоптенко показала несколько видео из гримерки, в которой прихорашиваются знаменитости. В частности, в камеру попала подопечная Потапа, юная звезда шоубиза Мишель Андраде.

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